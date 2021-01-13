Пробне ЗНО-2021: реєстрація онлайн, вибір одного предмета та додаткові бонуси

В Україні триває реєстрація на пробне ЗНО, яка завершиться 19 січня. На Львівщині потестуватися вже виявили бажання 7 805 учасників. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти готуються до проведення тестування в умовах пандемії. Про це повідомив заступник керівника Центру Андрій Миляник, передає кореспондент Львівського порталу.

Цьогоріч пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Для реєстрації не потрібно подавати жодних документів. Усе можна зробити в онлайн-режимі на сайті ЛРЦОЯО. Обрати дозволяється тільки один предмет. Разом з тим, своєрідною новацією є те, що після реєстрації на пробне ЗНО кожен учасник отримає тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 та зможе пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів .

«Вже вдруге наш Центр надає можливість усім, хто зареєструвався на пробне ЗНО, порівняти отримані результати з результатами усіх учасників по Україні. Також вони зможуть почути докладні пояснення фахівців Українського центру щодо тих завдань, які були на пробному тестуванні», – відзначив заступник керівника ЛРЦОЯО Андрій Миляник.

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Вартість участі в пробному тестуванні коштує 240 грн. У разі скасування його проходження усім учасникам будуть повернуті кошти, проте не в повному обсязі.

Наразі у Центрі відзначили готовність до проведення пробного тестування з дотриманням усіх необхідних санітарно-гігієнічних норм, відповідно до встановлених умов безпеки під час карантину.

Учнів закликають складати пробне ЗНО, оскільки така практика дозволить краще відчути атмосферу сесії ЗНО та зрозуміти процедуру реєстрації на тестування та безпосередньо самого процесу проходження оцінювання знань.

Додамо, що реєстрація на основну сесію ЗНО-2021 триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. А основна сесія запланована у період з 21 травня до 15 червня, додаткова з 29 червня до 16 липня.

Про те, яким буде ЗНО у 2021 році, читайте за посиланням.

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