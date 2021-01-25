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У мешканця Львівщини виявили рідкісний хантавірус, що передається від гризунів

Ольга Денисяка

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У мешканця Дрогобицького району діагностували рідкісне інфекційне вірусне захворювання – геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, яке викликається хантавірусом. Заразитись рідкісним вірусом можна від диких гризунів, іноді від щурів. Зокрема, через вдихання виділень гризунів. Про це 25 січня у коментарі Львівському порталу повідомила повідомила головна епідеміологиня Львівщини та очільниця обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко.

 

У кінці грудня чоловік звернувся до медиків зі скаргами на високу температуру, зменшення кількості сечі, дрібні крововили та біль у м’язах. У нього відібрали матеріал для дослідження і відправили у лабораторію до Києва. Нещодавно медики отримали результати, які підтвердили у пацієнта хантавірусну інфекцію.

«Пацієнтові близько сорока років, наразі його вже виписали додому і він почувається добре. Яким чином та де чоловік підхопив вірус, достеменно невідомо», – розповідає Наталія Тімко-Іванченко.

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Також вона зазначила, що хантавірус виявляли на Львівщині один раз у 2019 році.

Нагадаємо, тоді вперше за 10 років рідкісний вірус підхопив 22-річний студент у Львові. Ймовірно, він міг  захворіти через інфіковане гризунами насіння кмину.

Зазначимо, що геморагічна гарячка з нирковим синдромом – це гостра вірусна хвороба, що характеризується гарячкою, загальною інтоксикацією, своєрідним ураженням нирок, розвитком гострої ниркової недостатності та порушенням згортання крові.

Збудниками цієї хвороби є арбовіруси. Заразитись цим вірусом можна від диких гризунів, іноді від щурів. Зокрема, через вдихання виділень гризунів, у яких містився арбовірус, через роботу з інфікованими об’єктами довкілля (хмиз, солома, сіно), через вживання термічно необроблених продуктів, що були забруднені виділеннями мишоподібних гризунів (капуста, морква тощо).

З 2010 дотепер в Україні зафіксували 23 випадки захворюваності на геморагічну гарячку з нирковим синдромом у Київській, Сумській та Закарпатській областях. На території Львівщини цей випадок є першим за останні десять років.

Захворюваність також характерна своєю сезонністю: пік припадає на червень-жовтень, коли мишоподібні гризуни найактивніше пересуваються. Недугу найчастіше «підхоплюють» чоловіки віком від 16 до 50 років. Основні групи ризику: лісогосподарські робітники, лісоруби, лісники, жителі сільських лісових районів, які виконують роботу в полі.

Вакцини від геморагічної гарячки з нирковим синдромом не існує! Після перенесеної хвороби у людини виникає тривалий імунітет.

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