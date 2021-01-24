У Самборі чадним газом отруїлось немовля

У Самборі двомісячне немовля потрапило в лікарню через отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався в суботу ввечері, 23 січня, орієнтовно о 23:30 год. У квартирі чотириповерхового будинку на вул. Козацькій, 2 чадним газом отруївся двомісячна дівчинка.

Дитину госпіталізували у Самбірську центральну райлікарню.

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Відомо, що помешкання було обладнане двофункційним газовим котлом. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово призупинила подачу газу до квартири.

Крім немовля у Самборі, жертвою чадного газу також стали троє людей у Миколаєві. Їх госпіталізували у стані середньої важкості.

Зазначимо, що 23 січня своєрідний рекорд отруєнь чадним газом встановив Львів. За один день відразу 13 людей потрапили в лікарні через чадний газ. Серед потерпілих – четверо дітей та 94-річна бабуся.

Відтак загалом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Нагадаємо, протягом 2020 року на Львівщині чадним газом отруїлись більше ста людей, ще троє загинули. Натомість менш ніж за місяця 2021 року в області жертвами чадного газу стали вже більше трьох десятків людей.

Так, нещодавно на Яворівщині насмерть вчаділи 29-річна жінка і її 3-річний син. 20 січня смертельний випадок, спричинений чадним газом, стався на Пустомитівщині. Тут загинув 55-річний чоловік, ще двоє осіб потрапили в лікарню. А у Львові в квартирі на вул. Городоцькій чадний газ забрав життя молодої пари.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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