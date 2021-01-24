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На Жидачівщині загинули двоє рибалок, провалившись під лід

Наталя Дуляба

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На озері в селі Іванівці Жидачівського району загинули двоє рибалок, які провалились під лід. Тіло одного з чоловіків водолази шукали протягом шести годин. Про це Львівському порталу повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини.

 

Фатальний випадок стався у суботу, 23 січня, орієнтовно о 13:15 год. Дізнавшись, що в місцевому озері під лід провалились рибалки, на місце негайно прибули рятувальники.

Одного з чоловіків, 60-річного місцевого мешканця, підняли на берег уже без ознак життя. Іншого рибалку, теж місцевого жителя віком 48 років, водолазам довелося шукати протягом шести годин. Знайти тіло вдалося лише о 19:10 год.

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Нагадаємо, безпечним для рибалки вважають лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см. У жодному випадку не перевіряйте міцність льоду, стрибаючи на ньому або ударами ноги. Якщо від удару по льоду на ньому з’являється вода, негайно йдіть з того місця.

Детальніше про правила безпеки під час зимової риболовлі на льоду читайте за цим посиланням.

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