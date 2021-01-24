ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян кличуть тихою ходою вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні

Наталя Дуляба

|

У понеділок, 25 січня, Львовом пройде тиха хода пам’яті. Львів’ян і всіх небайдужих гостей міста закликають прийти і вшанувати пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Тиху ходу у Львові організовують, аби віддати шану першим загиблим Героям Небесної Сотні: Юрію Вербицькому, Роману Сенику, Сергію Нігояну, Михайлу Жизневському, Олександру Бадері.

Збір учасників – о 18:00 год. на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку. Спочатку всі охочі зможуть запалити лампадку, а потім колона рушить до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Реклама партнерів

Маршрут колони: пам’ятник Т.Г. Шевченку → вул. Беринди → пл. Катедральна → пл. Ринок → вул Руська →вул. Винниченка →сквер на Валах → Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Колона рухатиметься тихо, без музичного супроводу та без вигуків. Участь у ході візьмуть родини Героїв Небесної Сотні зі Львівщини, учасники Революції Гідності, представники різних спільнот міста.

На Меморіалі пам’яті відбудеться молебень, який проведуть священнослужителі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Після молитви хор «Гомін» виконає «Пливе кача» і Гімну України.

Враховуючи карантинні обмеження, львів’ян просять не забувати про маски та дотримання соціальної дистанції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...