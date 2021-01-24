Львів’ян кличуть тихою ходою вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні

У понеділок, 25 січня, Львовом пройде тиха хода пам’яті. Львів’ян і всіх небайдужих гостей міста закликають прийти і вшанувати пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Тиху ходу у Львові організовують, аби віддати шану першим загиблим Героям Небесної Сотні: Юрію Вербицькому, Роману Сенику, Сергію Нігояну, Михайлу Жизневському, Олександру Бадері.

Збір учасників – о 18:00 год. на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку. Спочатку всі охочі зможуть запалити лампадку, а потім колона рушить до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

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Маршрут колони: пам’ятник Т.Г. Шевченку → вул. Беринди → пл. Катедральна → пл. Ринок → вул Руська →вул. Винниченка →сквер на Валах → Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Колона рухатиметься тихо, без музичного супроводу та без вигуків. Участь у ході візьмуть родини Героїв Небесної Сотні зі Львівщини, учасники Революції Гідності, представники різних спільнот міста.

На Меморіалі пам’яті відбудеться молебень, який проведуть священнослужителі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Після молитви хор «Гомін» виконає «Пливе кача» і Гімну України.

Враховуючи карантинні обмеження, львів’ян просять не забувати про маски та дотримання соціальної дистанції.

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