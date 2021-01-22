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25 січня у Львові пройде «Тиха хода пам’яті»

Ольга Денисяка

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У Львові пройде «Тиха хода пам’яті» задля вшанування пам’яті перших загиблих Героїв Небесної Сотні: Юрія Вербицького, Романа Сеника, Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Олександра Бадери. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Збір учасників ходи буде відбуватися на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку о 18.00 год. Всі бажаючі зможуть запалити лампадку і колоною пройти до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Маршрут колони: пам’ятник Т.Г. Шевченку → вул. Беринди → пл. Катедральна → пл. Ринок → вул Руська →вул. Винниченка →сквер на Валах → Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.

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Колона рухатиметься тихо, без музичного супроводу та без вигуків. Участь у ході візьмуть родини Героїв Небесної Сотні з Львівщини, учасники Революції Гідності, представники вірменських та білоруських спільнот, мешканці міста.

На Меморіалі пам’яті відбудеться молебень, який проведуть священнослужителі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Після молитви хор «Гомін» виконає «Плине кача» і Гімну України.

Враховуючи карантинні обмеження, організатори просять не забувати про індивідуальні засоби безпеки та соціальне дистанціювання.

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Фото: ЛМР

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