Кремінь розповів, скільки скарг отримав на обслуговування не українською мовою

За тиждень після того, як вступила в дію нова норма Закону про мову, що зобов’язує обслуговувати клієнтів українською, Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови отримав 195 скарг. Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше на недотримання мовного законодавства скаржились у Києві та Київській області (74), найменше – на півдні та сході України. Львів’яни надіслали 17 звернень, одесити та харків’яни – по 12.

Більшість скарг стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-видань та сайтів інтернет-магазинів (117). Про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 34 громадянина, на розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою поскаржились 25 людей, на порушення мовного законодавства в галузі освіти – 4, на використання посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування недержавної мови під час виконання своїх обов’язків – 3.

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При цьому ще близько 50 громадян звернулись за консультацією на телефонну лінію Секретаріату мовного омбудсмена. З-поміж іншого, вони просили роз’яснити, чи зобов’язані представники сфери обслуговування надавати інформацію про товари та послуги недержавною мовою на прохання споживача.

«Відповідно до закону, на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, окрім державної, лише у випадку, якщо це прийнятно для обох сторін. Таким чином ніхто не може зобов’язати фармацевта чи продавчиню обслуговувати клієнтів недержавною», – пояснили в уповноваженого із захисту державної мови.

Нагадаємо, норма мовного закону, що зобов’язує усю сферу обслуговування перейти на українську, набула чинності 16 січня.

Сам Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч, львів’янин Ігор Васюник.

Детальніше про те, як діяти, якщо вас відмовляються обслуговувати українською мовою, читайте за цим посиланням.

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