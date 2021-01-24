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2021-й на Львівщині хочуть проголосити роком Євгена Коновальця

Наталя Дуляба

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Депутати пропонують проголосити 2021-й роком Євгена Коновальця, адже саме цьогоріч минає 130 річниця від дня народження видатного українського націоналіста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

 

Ідею проголошення 2021-го роком Євгена Коновальця підтримала депутатська комісія з питань культури, інформаційної політики та промоції. Втім остаточне рішення ще має прийняти сесія Львівської облради.

Зазначимо, що цьогоріч в області відзначатимуть 130-ту річницю від дня народження Євгена Коновальця.

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Євген Коновалець – видатний український військовий і політичний діяч, один з ідеологів українського націоналізму. Полковник Армії УНР, комендант УВО, голова Проводу українських націоналістів, перший голова ОУН.

Народився Євген Коновалець 14 червня 1891 року у селі Зашків, що на Жовківщині. 23 травня 1938 року провідника ОУН вбили у Роттердамі агенти радянських спецслужб. Спецоперацію з його вбивства розробляли у Москві під особистим наглядом Йосипа Сталіна.

Нагадаємо, 2020-й на Львівщині був роком Митрополита Андрея Шептицького. Торік область відзначала 155-річчя з дня уродин предстоятеля УГКЦ.

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