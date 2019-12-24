2020-ий на Львівщині оголосили Роком митрополита Андрея Шептицького

Львівська обласна рада сьогодні, 24 грудня, під час пленарного засідання проголосила 2020-ий Роком митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Відповідне рішення ухвалено з нагоди відзначення у 2020 році 155-річчя з дня народження та 120-річчя з дня домінування видатного українського громадського і церковного діяча Андрея Шептицького митрополитом Галицьким.

Також обласні обранці прийняли рішення проголосити 2020-ий Роком Андрія Мельника, Роком Івана, Галини та Юрія Лип, Роком Василя Вишиваного.