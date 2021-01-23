На Львівщині перевірять будинки престарілих

Кабінет Міністрів доручив головам ОДА перевірити у своїх областях роботу приватних будинків престарілих. Львівщина – не виняток, тут перевірять законність діяльності таких закладів і умови, в яких проживають люди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Перевірити всі приватні будинки, які надають соціальні послуги з проживанням, в Україні вирішили після трагічного випадку, який нещодавно стався у харківському будинку престарілих. Тут під час пожежі загинули 15 людей, 9 осіб вдалось врятувати.

Відтак Кабмін на позачерговому засіданні доручив перевірити приватні будинки престарілих у кожній області України. Курувати цей процес мають голови облдержадміністрацій.

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У кожній області, й на Львівщині зокрема, мають перевірити законність роботи приватних будинків для літніх людей, а також умови, у яких там проживають люди. Особливу увагу звернуть й на дотримання протипожежних норм.

Зазначимо, що діяльність будинків престарілих, пансіонатів чи інших подібних закладів регулює ЗУ «Про соціальні послуги». Такий суб’єкт господарювання має бути включений до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, а умови перебування пожильців повинні відповідати усім вимогам, які встановлені Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, пожежа у харківському будинку престарілих «Золотий час» спалахнула 21 січня. За попередньою версією правоохоронців, вона сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Згодом стало відомо, що цей пансіонат не існує в жодному реєстрі і працював без дозволів.

Поліція затримала власника двоповерхового будинку, який здавав його під пансіонат, орендаря та його дружину – директорку приватного підприємства, яка фактично керувала закладом.

Додамо, що 23 січня в Україні оголосили днем жалоби за загиблими у харківському пансіонаті.

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