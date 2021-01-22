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Зеленський оголосить 23 січня днем жалоби в Україні

Юлія Осим

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23 січня в Україні в Україні буде оголошено днем жалоби. Скорботний день на загальнодержавному рівні встановлять у зв’язку із загибеллю 15 осіб внаслідок пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей у Харкові. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час робочої поїздки на Харківщину.

 

Глава держави також зазначив, що підпише відповідний указ.

«Ще раз висловлюю свої співчуття усім рідним та близьким загиблих, усім харків’янам. Я підпишу указ, і завтра буде день трауру на державному рівні», – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа у будинку для літніх людей. Внаслідок займання загинуло 15 осіб.

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