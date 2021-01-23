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Мешканки Львівщини можуть безкоштовно зробити мамографію. Де і коли

Наталя Дуляба

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Жінок кличуть безкоштовно пройти мамографію, аби перевірити молочну залозу на новоутворення. Зробити знімок грудей можна в Львівському обласному клінічному діагностичному центрі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

 

Мамографія є одним із найбільш інформативних і доступних способів діагностики. Це рентгенівський знімок грудей, який дозволяє лікарям побачити новоутворення у молочних залозах на ранніх стадіях і оперативно приступити до лікування.

Мамографію рекомендують робити раз на два роки жінкам віком 40-50 років, а жінкам віком 50+ – щороку. Жінкам, яким немає сорока, для скринінгу зазвичай роблять УЗД молочних залоз.

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Зазначимо, з метою скринінгу фахівці радять проходити мамографію один раз на два роки у віці від 40 до 50 років, і щороку у віці від 50 років.

Безкоштовно зробити мамографію можна в обласному діагностичному центрі, що у Львові на вул. Пекарській, 69-Б. Тут є вільні місця протягом 25-29 січня до таких спеціалістів:

Ломейко Ольга Андріївна – вільні місця є на середу, 27 січня та п’ятницю, 29 січня. Запис – за цим посиланням;

Каліщук Марія Ігорівна – вільні місця є на понеділок, 25 січня та четвер, 28 січня. Запис – за цим посиланням.

Трутяк Дарина Євгенівна – вільні місця є на вівторок, 26 січня. Запис – за цим посиланням.

Записатись на мамографію в діагностичний центр можна також і за телефонами: +38(067)170-93-94, +38(093)170-93-94, +38 (032) 253-81-80. Для запису потрібне також електронне скерування сімейного лікаря.

Додамо, що за даними Інституту раку, кожна 7-8 українка має проблеми з грудьми, але до лікарів звертається занадто пізно, коли хвороба переходить уже в агресивну форму. Рак молочної залози – не вирок, головне – вчасно його виявити. На першій стадії його виліковують у 95% жінок.

Детальніше про те, хто є у зоні ризику раку грудей, де на Львівщині можна пройти безкоштовні обстеження, а також про історію перемоги львів’янки над цією недугою, читайте у статті «Місія вберегтися від раку грудей».

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