У мешканця Львівщини вилучили контрабанди на 1 мільйон гривень

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» митники затримали мешканця Львівщини, який намагався приховати незадекларовані одяг та техніку. Загальна вартість вилученого – майже 1 мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці ДФС.

Так, у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» з Польщі приїхав мікроавтобус, який керував 43-річний мешканець Львівщини.

У декларації він вказав, що перевозить вживані автозапчастини та меблі IKEA. Однак у багажнику авто працівники митниці знайшли понад 240 одиниць товару, про який водій не вказав у декларації.

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Зокрема, в окремих коробках містились: 95 одиниць одягу, 23 пари взуття, 8 телефонів, 25 навушників, 9 жорстких дисків, 6 годинників, 5 фото та відеокамер тощо. Всі речі нові, відомих виробників – Samsung Apple Inc, Adidas, Nike, Canon. Їх орієнтовна вартість – близько мільйона гривень.

За цим фактом за ст. 472 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучено. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Галицька митниця