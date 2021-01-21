У Шегинях затримали контрабандиста тютюну

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали 40-річного херсонця з контрабандою жувального тютюну. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

40-річний мешканець Херсона прибув із Польщі у пункт пропуску на мікроавтобусі. У митній декларації вказав, що перевозить вживані речі. Втім під час поглибленого огляду автомобіля митники виявили коробки з товарами, які українець намагався провезти підпільно.

У коробках було 480 упаковок жувального тютюну Siberia, а також акустичні системи. Їхня орієнтовна вартість становить близько ста тисяч гривень.

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За цим фактом складено протокол за ст. 472 Митного кодексу України. Всі товари у контрабандиста вилучили, а справу скерують до суду, який і обиратиме остаточне покарання.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: митниця