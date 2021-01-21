ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’янам нагадують про небезпеку падіння бурульок

Вероніка Рой

|

Через перепади температури повітря на дахах будівель можуть утворюватися нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони спадають та можуть становити небезпеку для пішоходів. Відтак львів’ян просять бути обачними і не ходити близько до будинків, а також переходити дорогу лише у спеціально відведених місцях. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

«Через температурні перепади, на дахах будівель можуть утворюватися нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», – наголошують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

Реклама партнерів
  • проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;
  • не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
  • не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;
  • власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;
  • обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині після лютих морозі очікується потепління. Зокрема, 22 січня вдень прогнозують до 9 градусів тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...