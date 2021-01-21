Львів’янам нагадують про небезпеку падіння бурульок

Через перепади температури повітря на дахах будівель можуть утворюватися нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони спадають та можуть становити небезпеку для пішоходів. Відтак львів’ян просять бути обачними і не ходити близько до будинків, а також переходити дорогу лише у спеціально відведених місцях. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Через температурні перепади, на дахах будівель можуть утворюватися нагромадження снігу та бурульки. Танучи, вони можуть ламатися і падати, і цим становити небезпеку для пішоходів. Особливу небезпеку вони становлять у старих кварталах міста, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків. Тому закликаємо мешканців міста бути обережними», – наголошують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Зокрема, щоб вберегтися від падіння снігу з дахів, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки:

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проходячи повз будинки чи високі дерева, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння скупчень снігу чи льодових наростів;

не ходити під дахом будівель та інших споруд, а також під балконами, обираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

не заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків та оминати їх;

власникам автотранспорту не слід припарковувати свої машини біля будинків;

обов’язково попереджати дітей про небезпеку падіння снігу та бурульок.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині після лютих морозі очікується потепління. Зокрема, 22 січня вдень прогнозують до 9 градусів тепла.

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