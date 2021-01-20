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На Львівщину йде потепління

Вероніка Рой

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У четвер, 21 січня, на Львівщині потепліє. Вдень стовпчики термометра піднімуть до 6 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

 

За даними синоптиків, завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається, на дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі становитиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень – 1-6° тепла. Вітер південний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с.

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У п’ятницю, 22 січня, також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі буде від 1° морозу до 4° тепла, а вдень – 4-9° тепла. Вітер південний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с.

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