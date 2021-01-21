Допомога передчасно народженим: що включено у безоплатний пакет послуги

Щороку в Україні кожен 19-ий малюк народжується передчасно. Минулоріч медзаклади, у яких виходжують недоношених дітей, отримали від держави понад 848 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НСЗУ.
Для родин надання допомоги дітям, які народжуються передчасно, є безоплатним. Зокрема, у складних неонатальних випадках до безкоштовного пакету входить:
- інтенсивна терапія новонароджених та виходжування;
- цілодобовий лікарський та мед сестринський догляд;
- респіраторна підтримка;
- перентеральне харчування;
- лабораторні та інструментальні дослідження;
- офтальмологічний та аудіо логічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;
- вакцинація згідно з Календарем профілактичних щеплень .
У 2020 році за Програмою медичних гарантій неонатальну допомогу отримали понад 29 тисяч дітей. На жаль, Україна залишається серед лідерів у Європі за показником дитячої смертності.
Також Львівський портал писав, що лікарні, які надають неонатальну допомогу немовлятам, отримуватимуть найбільше грошей.
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Юлія Осим