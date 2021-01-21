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Допомога передчасно народженим: що включено у безоплатний пакет послуги

Юлія Осим

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Щороку в Україні кожен 19-ий малюк народжується передчасно. Минулоріч медзаклади, у яких виходжують недоношених дітей, отримали від держави понад 848 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НСЗУ.

Для родин надання допомоги дітям, які народжуються передчасно, є безоплатним. Зокрема, у складних неонатальних випадках до безкоштовного пакету входить:

  • інтенсивна терапія новонароджених та виходжування;
  • цілодобовий лікарський та мед сестринський догляд;
  • респіраторна підтримка;
  • перентеральне харчування;
  • лабораторні та інструментальні дослідження;
  • офтальмологічний та аудіо логічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;
  • вакцинація згідно з Календарем профілактичних щеплень .

У 2020 році за Програмою медичних гарантій неонатальну допомогу отримали понад 29 тисяч дітей. На жаль, Україна залишається серед лідерів у Європі за показником дитячої смертності.

Також Львівський портал писав, що лікарні, які надають неонатальну допомогу немовлятам, отримуватимуть найбільше грошей.

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