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ДАБК Львова зупинила самовільне будівництво біля ринку «Добробут»

Вероніка Рой

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Інспекція держархбудконтролю Львова склала припис зупинити будівельні роботи на площі Князя Осмомисла, 3а, що біля ринку «Добробут», до усунення порушень. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Любомир Зубач.

 

Він нагадав, що ТзОВ «Перлина Львів-1» розпочало будівельні роботи на пл. Князя Осмомисла без відповідних документів від міста.

«Міська ДАБК склала припис – зупинити проведення будівельних робіт до усунення виявлених порушень. Нагадаю, йдеться про самобуд на площі Князя Осмомисла,3а. Самобуд, бо ТЗОВ «Перлина Львів-1» розпочало будівельні роботи без відповідних документів від міста. Отож, припис про зупинення будівництва є, далі на ТЗОВ чекає штраф і вже менше як 30 днів на усунення виявлених порушень. Як ні – далі в повноваженнях ДАБК приймати рішення про знесення цієї будови. Зворотний відлік пішов…», – написав Зубач.

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Нагадаємо, будівництво на пл. Князя Осмомисла без відповідних документів від міста міськрада Львова виявила торік у жовтні. Згодом Галицький районний суд заборонив проводити будь-які будівельні роботи ТОВ «Перлина Львова».

Натомість 10 грудня 2020 року Львівський апеляційний суд скасував ухвалу про заборону на будівельні роботи в кафе біля ринку «Добробут».

Додамо, що зводить будівлю неподалік ринку «Добробут» фірма «Перлина Львова». Згідно із даними Youcontrol, співвласницею цієї фірми є Галина Брезіцька – мама екскандидата на посаду мера Львова Назарія Брезіцького.

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