Суд дозволив Брезіцьким продовжити будівельні роботи біля ринку «Добробут»

10 грудня Львівський апеляційний суд скасував ухвалу про заборону на будівельні роботи в кафе біля ринку «Добробут». Про це «Наші гроші. Львів» повідомила директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

У жовтні Львівська міська рада заявила, що виявила на площі Ярослава Осмомисла князя, 3а, біля ринку «Добробут», будівництво без дозволів.

«Поблизу ринку «Добробут» (площа Осмомисла) за фіктивними документами на місці колишнього кафе без жодного дозволу розпочали заливати бетон і ставити каркас будівлі», – повідомив тоді заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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Згідно з реєстром нерухомості, там офіційно є кафе-бар на майже 863 кв. м. Виявилось, державний реєстратор внесла запис про зміну площі кафе в реєстрі в три рази, з 293 кв. м. Комісія Львівської міської ради виявила, що біля «Добробуту» не має об’єкту на 863 кв. м., на ділянці проводяться будівельні роботи з прибудови до існуючої нежитлової будівлі.

Зі слів Андрія Москаленка, ще у 2017 році обласна ДАБІ видала свідоцтво фірмі «Перлина Львова» на введення в експлуатацію неіснуючого об’єкта, який тільки зараз, через три роки, почали активно там будувати.

Львівська міська рада звернулася до суду з позовом до Олега Мотника, Владислава Стасишина, ТОВ «Перлина Львів-1» та державної реєстраторки Христини Бойко про скасування державної реєстрації права приватної власності на це нежитлове приміщення.

В рамках цього позову місто попросило про забезпечення позову, і суд 7 жовтня заборонив там роботи. Проте в апеляційній інстанції ця заборона була скасована.

ТОВ «Перлина Львів-1» належить у рівних долях Володимиру Стасишину і Галині Брезіцькій, матері екскандидата на посаду міського голови Назарія Брезіцького.

У коментарі Galnet він пояснив, що його мати нещодавно придбала частину того кафе, яке ще у 2014 році згоріло: «Мої юристи вивчили документацію, а там право власності зареєстроване на підставі декларації про закінчення будівельних робіт. Тому ні в 2013, ні до 2018 року я відношення до цього об’єкту не мав».

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