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Мешканцю Львівщини, який «замінував» нічний клуб, «світить» до 6 років тюрми

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 33-річного чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування нічного клубу у місті Новояворівськ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначимо, чоловік 20 грудня повідомив про замінування одного з нічних клубів у місті Новояворівськ. Правоохоронці обстежили приміщення клубу та прилеглу територію – вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було.

Поліцейські встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення – 33-річного місцевого мешканця.

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Слідчі Яворівського відділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – до шести років позбавлення волі.

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