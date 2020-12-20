П’яний чоловік «замінував» нічний клуб у Новояворівську

У неділю, 20 грудня, у Новояворівську поліцейські затримали 33-річного за неправдиве повідомлення про замінування нічного клубу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Поліція близько 6 год. отримала повідомлення про те, що одному з нічних клубів у місті Новояворівськ закладено вибухівку. Правоохоронці обстежили приміщення клубу та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було.
Згодом поліція встановила особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, – до шести років позбавлення волі.
Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють всі обставини події.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: поліція
Вероніка Рой