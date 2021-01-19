Менше 1% вироблені в Росії: Степанов сказав, чиї ПЛР-тести використовує Україна

Найбільше ПЛР-тестів, які використовують в Україні для діагностування коронавірусу, – вітчизняного виробництва. Закуплені в Росії медичні вироби складають 0,6% від усієї кількості. Про це під час брифінгу 19 січня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає журналіст Львівського порталу.

Більшість українських медзакладів здійснюють ПЛР-тестування за допомогою систем, вироблених компанією «Українські генетичні технології». Це стосується як державних замовлень, так і використання приватними лабораторіями.

«Наведу цифри, в тому числі тестів, які закуповувалися Міністерством охорони здоров’я за країнами виробників. Це Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки, Корея, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур. Як ви бачите, Російської Федерації тут немає», – сказав Степанов, відповідаючи на запитання про те, скільки ПЛР-тестів закуповуються у РФ.

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За даними Держлікслужби, до реєстру юридичних осіб, які відповідальні за ведення медичних виробів для діагностики корона вірусної хвороби методом ПЛР, включено 66 медичних позицій.

«Китай – це 15, Україна – 12, США – 7, Корея – 5, Італія – 5. Якщо говоримо про те, скільки з Російської Федерації, то це три юридичні особи, які здійснюють свою діяльність через українських постачальників. Відсоткове співвідношення складає менше 0,6%, і це використовується виключно у приватних лабораторіях», – додав глава МОЗ.

Він також наголосив, що Україна не закуповувала і не планує купувати ПЛР-тести у Росії.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні 3 939 випадків інфікування коронавірусом.

Також Львівський портал писав, що у лютому в Україні розпочнеться масова вакцинація. Як заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна може одночасно отримати три різні вакцини від Covid-19.

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