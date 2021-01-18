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У січні 12 львів’ян потрапили до лікарень з обмороженням

Ольга Денисяка

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Упродовж 1−17 січня до міських лікарень з переохолодженням та обмороженням госпіталізували 16 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, у 12 були обморожені кінцівки, 4 отримали переохолодження. Зараз 3 осіб уже виписали.

Так, в управлінні охорони здоров’я ЛМР нагадують, що в період холодів слід дотримуватись таких рекомендацій:

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  • віддавати перевагу зручному взуттю, яке не стискає ногу, воно має бути зручним і не тісним, бажано без підборів та з теплою вкладкою;
  • одягати зручний, щільний, легкий одяг, який не сковує рухів;
  • для захисту шкіри змазувати лице та руки жирним кремом;
  • на руки обов’язково одягати теплі зручні рукавиці, шарфи;
  • якщо відчуваєте, що мерзнете, у жодному разі не стійте на місці – намагайтеся рухатися, адже рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;
  • не торкатися оголеною шкірою до металевих предметів;
  • при температурі нижче -15°С обмежити час перебування дітей на вулиці.

Детальніше про те, як вберегтись від переохолодження та обмороження читайте за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові підготували до роботи два пункти обігріву. Один із них вже діє у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а. Інший – працюватиме у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56 за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

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