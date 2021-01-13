У Львові прогнозують сильні морози: як вберегтись від переохолодження

Найближчими днями температура повітря у Львові буде знижуватись, місцями синоптики прогнозують до мінус 25 градусів морозу. Фахівці застерігають, що за таких умов зростає ризик отримати переохолодження чи обмороження, тож дотримання простих правил допоможе цього уникнути.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, від початку січня 2021 року до міських лікарень з переохолодженням та обмороженням госпіталізували 5 осіб. –

Так, від початку 2021 року у 8-му міську клінічну лікарню та лікарню швидкої медичної допомоги з переохолодженням звернулась 1 особа, а з обмороженням госпіталізували 4 бездомних осіб, яким ампутували пальці, й зараз вони ще перебувають на лікування у 8-мій лікарні. У грудні минулого року з переохолодженням звернулись 17 осіб, та ще 1 особа – з обмороженням.

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Дотримання простих правил поведінки допоможе уникнути біди. Зокрема, слід дотримуватись таких рекомендацій:

віддавати перевагу зручному взуттю, яке не стискає ногу, воно має бути зручним і не тісним, бажано без підборів та з теплою вкладкою;

одягати зручний, щільний, легкий одяг, який не сковує рухів;

для захисту шкіри змазувати лице та руки жирним кремом;

на руки обов’язково одягати теплі зручні рукавиці, шарфи;

якщо відчуваєте, що мерзнете, у жодному разі не стійте на місці – намагайтеся рухатися, адже рухи посилюють кровообіг і сприяють зігріванню тіла;

не торкатися оголеною шкірою до металевих предметів;

при температурі нижче -15°С обмежити час перебування дітей на вулиці.

«Найшвидше обморожуються пальці на руках і ногах, потім вуха і ніс. При перших ознаках втрачається чутливість. Шкіра блідне, припухає, свербить, за кілька годин може посиніти. Перша самостійна допомога – зігрітися в теплому приміщенні, випити якомога більше рідини: будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. До обмороженої частини тіла слід прикласти теплу тканину. Не можна терти ці ділянки, відігрівати гарячою водою – це може призвести до поглиблення ураження», – наголошують в управлінні охорони здоров’я ЛМР.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові підготували до роботи два пункти обігріву. Один із них вже діє у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а. Інший – працюватиме у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56 за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

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