У Нацслужбі здоров’я розповіли, яку допомогу пацієнт із Covid-19 отримує безкоштовно

Пацієнти із підозрою або із підтвердженим коронавірусом можуть отримати безоплатно три види медичної допомоги залежно від стану їхнього здоров’я . Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної служби здоров’я України.

Найперше це первинна медична та амбулаторно-поліклінічна допомога. Люди з підозрою на коронавірус можуть пройти тестування у свого сімейного лікаря. А також отримати консультації щодо лікування легкої форми захворювання на Covid-19 в домашніх умовахпід наглядом лікаря.

Також у разі критичного стану пацієнт отримує екстрену медичну допомогу.

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«Наприклад, коли у людини спостерігаються утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище 38°C, що погано піддається корекції, раптове погіршення стану. Приїхавши на виклик, медики видко оцінюють стан пацієнта. Якщо є потреба, транспортують до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно госпіталізації», – пояснили в НСЗУ.

При стаціонарному лікуванні пацієнта з коронавірусом у безоплатний пакет медичних послуг входить:

тестування на Covid-19

лабораторне та інструментальне дослідження

медична допомога відповідно до галузевих стандартів

киснева підтримка, інтенсивна терапія за необхідності

медикаментозна терапія та знеболення за потреби

У Нацслужбі здоров’я додають, що усі ліки, передбачені національним протоколом лікування Covid-19, включені до тарифу. Саме, відповідно до умов тарифу, НСЗУ оплачує послуги медзакладів.

Нагадаємо, в Україні повне лікування пацієнта з коронавірусом у стаціонар обходиться у 45 тис. грн.

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