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«Галичанка» вийшла до чвертьфіналу гандбольного Єврокубка

Андрій Котенський

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Львівський гандбольний клуб «Галичанка» пробився до чвертьфіналу гандбольного Євррокубка сезону 2020/2021. У матчах за путівку до наступного раунду львів’янки здолали білоруську «Вікторію-Берестіє», передає кореспондент Львівського порталу.

 

Вчора українки здобули напружену перемогу  над білорусками 32:26, забезпечивши певний гандикап перед матчем-відповіддю.

Сьогодні, 17 січня, «Галичанка» не залишила жодних шансів суперникам і впевнено виграла поєдинок із рахунком 30:16.

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Інтриги гри, окрім розіграшу квитка у наступний раунд, додав той факт, що суперником «Галичанки» була команда, яку зараз очолює колишній тренер львів’янок Василь Козар.

Переглянути відео поєдинків можна тут.

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