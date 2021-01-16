«Галичанка» бореться за вихід у чвертьфінал Єврокубока

У Львові гандболісти львівської «Галичанки» приймають два матчі 1/8 фіналу гандбольного Єврокубка сезону 2020/2021. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Суперником львів’янок за вихід до чвертьфіналу є білоруський клуб «Вікторія-Берестьє» (Брест).

Матчі відбуваються у львівському палаці спорту «Галичина»: 16 січня (субота) о 18.00 та 17 січня (неділя) о 15.00.

Через карантинні обмеження матчі пройдуть без присутності глядачів, однак ігри можна буде спостерігати наживо.

Розклад онлайн-трансляцій «Галичанка» — «Вікторія Берестьє», 1/8 фіналу:

1-й матч, субота, 16 січня, 18.00.

2-й матч, неділя, 17 січня, 15.00.

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Інтриги події, крім розіграшу квитка у наступний раунд, додає той факт, що суперником «Галичанки» буде команда, яку зараз очолює колишній тренер львів’янок Василь Козар.