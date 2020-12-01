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З 16 січня обслуговувати споживачів мають лише українською, – мовний омбудсмен

Вероніка Рой

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З 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів в Україні має бути державна – українська мова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

 

«Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.  У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською», – написав Тарас Кремінь

При цьому він зауважив, що лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

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У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою потрібно звертатися до Уповноваженого із захисту державної мови. Поштова адреса: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: [email protected].

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