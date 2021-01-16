На Львівщині затримали 17 осіб, що намагались відкупитися від самоізоляції

За минулий тиждень іноземці та українці намагалися підкупити прикордонників Львівщини 17 разів, аби перетнути державний кордон України та не відбувати передбаченої самоізоляції через коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

За даними прикордонників, загальна сума хабарів становить 2 500 грн, 100 злотих та 155 євро. Усі – за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, а також за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.

Неправомірні вигоди пропонували військовослужбовцям у пунктах пропуску «Рава – Руська» «Шегині», «Грушів» та «Краківець».

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Нагадуємо, що згідно з постановою Уряду самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав зі значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома».

Аби не проходити обсервацію/самоізоляцію, тим хто прибуває з «червоної зони» необхідно не більше, ніж за 48 годин до перетинання кордону отримати негативний результат тесту на COVID-19, або ж здати його відразу по прибутті в Україну в одній із сертифікованих лабораторій.

На даний час Польща внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19. Цей перелік щотижня оновлюється Міністерством охорони здоров’я України. Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройти самоізоляцію. Крім цього, іноземці (крім певних винятків), які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в нашій країні.

15 січня Львівський портал опублікував оновлений список країн «червоної» зони, повернення з яких потребує ізоляції.

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