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На Львівщині затримали 17 осіб, що намагались відкупитися від самоізоляції

Андрій Котенський

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За минулий тиждень іноземці та українці намагалися підкупити прикордонників Львівщини 17 разів, аби перетнути державний кордон України та не відбувати передбаченої самоізоляції через коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

За даними прикордонників, загальна сума хабарів становить 2 500 грн, 100 злотих та 155 євро. Усі – за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, а також за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19.

Неправомірні вигоди пропонували військовослужбовцям у пунктах пропуску «Рава – Руська» «Шегині», «Грушів» та «Краківець».

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Нагадуємо, що згідно з постановою Уряду самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав зі значним поширенням COVID-19. Вони зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома».

Аби не проходити обсервацію/самоізоляцію, тим хто прибуває з «червоної зони» необхідно не більше, ніж за 48 годин до перетинання кордону отримати негативний результат тесту на COVID-19, або ж здати його відразу по прибутті в Україну в одній із сертифікованих лабораторій.

На даний час Польща внесена у «червону зону» переліку держав зі значним поширенням COVID-19. Цей перелік щотижня оновлюється Міністерством охорони здоров’я України. Громадяни, які в’їжджають в Україну з країни «червоної зони», переважно мають пройти самоізоляцію. Крім цього, іноземці (крім певних винятків), які в’їжджають в Україну, зобов’язані мати страховку, яка передбачає лікування Covid-19, на весь термін перебування в нашій країні.

15 січня Львівський портал опублікував оновлений список країн «червоної» зони, повернення з яких потребує ізоляції.

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