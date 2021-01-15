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МОЗ оновило список країн «червоної» зони, повернення з яких потребує ізоляції

Андрій Котенський

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Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн, «червоної» та «зелених» зон. Відтак із 15 січня потребуватиме самоізоляції повернення із 66 країн . Про це Львівському порталу повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.

 

Найвищі показники захворюваності упродовж останніх 14 днів зафіксовано у: Чехії, Андоррі, Ірландії, Словенії, Сан-Марино та Великій Британії, Панамі, Ізраїлі та США.

Усього міністерство надає рекомендації щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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11 країн не надали оновлених даних про епідситуацію упродовж останніх двох тижнів, тому потрапили до переліку «червоних» зон.

По поверненні з країн «червоної» зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту, який надають сертифіковані лабораторії.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн «червоної» зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

З повним переліком країн можна ознайомитися тут

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