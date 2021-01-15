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Заблукалого в горах львів’янина знайшли поблизу Румунії

Ольга Денисяка

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Поблизу кордону з Румунією розшукали 25-річного львів’янина, який заблукав під час сходження на гору Піп Іван Мармароський. Закарпатські рятувальники шукали чоловіка у гірській місцевості впродовж двох днів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Закарпаття.

 

Так, о 21:00 год. 15 січня рятувальникам повідомили, що заблукалого вчора у горах львів’янина, знайшли. Чоловіка доправили до притулку в районі полонини Струнга.

Наразі він знаходиться у безпечному місці, стан його здоров’я, за словами туристів, які його знайшли, задовільний, однак чоловік зазнав переохолодження.

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«На зустріч волонтерам рухаються рятувальники на всюдиході Богун, яким у подальшому заблукалого буде доправлено до найближчого населеного пункту», – йдеться в повідомленні.

Як пише Zahid.net, виявили заблукалого туриста волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах за півкілометра від кордону на румунській стороні. У нього – обмороження кінцівок.

Як повідомляв Львівський портал, чоловік зник 14 січня під час сходження на гору Піп Іван.

Фото: ДСНС

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