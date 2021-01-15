У Карпатах другий день шукають заблукалого туриста зі Львова

Рятувальники Закарпаття другий день продовжують пошуки заблукалого 25-річного львів’янина. Вчора, 14 січня, юнак втратив орієнтир під час проходження туристичного маршруту на гору Піп Іван Мармароський на Рахівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Управління ДСНС у Закарпатській області.

Станом на 21.20 вчорашнього вечора туриста не знайдено. Рятувальники призупинили пошуки у зв’язку з несприятливими погодними умовами – сильна заметіль, висота снігового покриву близько 1 метру, видимість не більше 5-ти метрів.

Пошуково-рятувальні роботи продовжили вранці о 6.00 сьогодні, 15 січня. Як зазначається, до пошуків залучено 4 чоловік особового складу Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення та 2 одиниці техніки.

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