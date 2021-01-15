Усі теплопостачальні підприємства області переведені у посилений режим роботи, – ЛОДА

У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов та значного зниження температури повітря теплопостачальні підприємства у Львівській області переходять на посилений режим роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Така інтенсивна робота спрямована на недопущення нештатних та аварійних ситуацій через складні погодні умови.

«Всі теплопостачальні підприємства області переведені у посилений режим роботи. В області для ліквідації наслідків негоди та аварійно-відновлювальних робіт сформовано на базі підприємств, що забезпечують життєдіяльність населення, 116 бригад та залучено 368 одиниць спеціалізованої техніки», – повідомив керівник департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА.

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У разі виникнення питань, які пов’язані з житлово-комунальним господарством, мешканців області просять звертатися на «гарячу лінію» за номером телефону «112».

Нагадаємо, на Львівщині працюватимуть 112 пунктів обігріву.

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