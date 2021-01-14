На Львівщині розгорнуть 112 пунктів обігріву

Через погіршення погодних умов, зокрема, зниження температури та снігопади, на території Львівської області облаштують 112 стаціонарних пунктів обігріву або пристосованих під такі пункти приміщень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Організовують їх місцеві органи самоврядування безпосередньо на своїх територіях. Розгорнуті пункти працюватимуть для обігріву населення та відстою техніки. Відтак, туди можуть звернутися усі, хто потребує допомоги, у тому числі й люди із транспортних засобів, що вимушено зупинились у снігових заметах чи на автомобільних дорогах загального користування, зазначили в ЛОДА.

З переліком усіх об лаштованих пунктів обігріву можна ознайомитися тут.

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Львівський портал також писав, де у Львові працюють пункти обігріву для бездомних та потребуючих.

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