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На Львівщині розгорнуть 112 пунктів обігріву

Юлія Осим

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Через погіршення погодних умов, зокрема, зниження температури та снігопади, на території Львівської області облаштують 112 стаціонарних пунктів обігріву або пристосованих під такі пункти приміщень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Організовують їх місцеві органи самоврядування безпосередньо на своїх територіях. Розгорнуті пункти працюватимуть для обігріву населення та відстою техніки. Відтак, туди можуть звернутися усі, хто потребує допомоги, у тому числі й люди із транспортних засобів, що вимушено зупинились у снігових заметах чи на автомобільних дорогах загального користування, зазначили в ЛОДА.

З переліком усіх об лаштованих пунктів обігріву можна ознайомитися тут.

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Львівський портал також писав, де у Львові працюють пункти обігріву для бездомних та потребуючих.

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