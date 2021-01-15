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У ДТП на трасі Київ–Чоп загинули сини священника

Андрій Котенський

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Два рідні брати, які трагічно загинули у ДТП на Рівненщині, виявились синами священника із Давидова. Про це повідомляє Львівська Архиєпархія УГКЦ на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Висловлюємо щирі співчуття о. Григорію Пашко з приводу трагічної загибелі двох синів – йдеться у повідомленні Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Похорон відбудеться сьогодні, 15 січня, в селі Давидів, у місцевому храмі УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Рівненщині у ДТП загинули двоє братів зі Львова. Смертельна автопригода сталася 14 січня, близько першої ночі, на автодорозі Київ–Чоп поблизу селища Гоща.

Ще дві пасажирки, 27-річні жительки Львова, доставлені до лікарні. Їх із незначними травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

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