У ДТП на трасі Київ–Чоп загинули двоє рідних братів зі Львова

На Рівненщині у ДТП загинули двоє братів зі Львова. Смертельна автопригода сталася сьогодні, 14 січня, близько першої ночі на автодорозі Київ–Чоп поблизу селища Гоща. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що 31-річний львів’янин, водій автомобіля «Audi А5», на швидкості не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на металевий відбійник.

Внаслідок зіткнення керманич легковика загинув на місці. Пасажиру авто – рідному брату-однолітку медики «швидкої» надавали допомогу на місці події, однак, життя його врятувати не вдалося.

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Ще дві пасажирки, 27-річні жительки Львова, доставлені до лікарні. Їх із незначними травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

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