ОСТАННІ НОВИНИ

У ДТП на трасі Київ–Чоп загинули двоє рідних братів зі Львова

Андрій Котенський

|

На Рівненщині у ДТП загинули двоє братів зі Львова. Смертельна автопригода сталася сьогодні, 14 січня, близько першої ночі на автодорозі Київ–Чоп поблизу селища Гоща. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

 

Поліцейські встановили, що 31-річний львів’янин, водій автомобіля «Audi А5», на швидкості не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на металевий відбійник.

Внаслідок зіткнення керманич легковика загинув на місці. Пасажиру авто – рідному брату-однолітку медики «швидкої» надавали допомогу на місці події, однак, життя його врятувати не вдалося.

Реклама партнерів

 

Ще дві пасажирки, 27-річні жительки Львова, доставлені до лікарні. Їх із незначними травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...