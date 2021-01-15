Синоптик розповіла, коли відступлять морози

Морозяна погода в Україні протримається до 20 грудня. Далі з кожним днем температура повітря опускатиметься нижче. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«Повітряна арктична маса вже дійшла до України, вмощується в синоптичному кріслі й найближчі кілька днів розраховує в нас добре відпочити. Десь аж до 20-го січня, до Івана», – написала Діденко.

Вона зазначила, що у ніч на суботу очікується -12-18 градусів, у ніч на неділю – 15-23 градуси морозу.

У низинах, при проясненнях, можливо до -25 градусів.

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«У південній частині також буде морозно, проте на кілька градусів вище, вночі -9-14, вдень -5-11 градусів. У більшості областей України в денні години 16-17 січня передбачається -10-15 градусів, у неділю в західній частині -5-11 градусів. На дорогах – ожеледиця, тримайтеся один за одного», – повідомила Наталія Діденко.

Суттєвих опадів в Україні найближчим часом не прогнозують.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині очікують суттєве похолодання. Зокрема, температура повітря опуститься до 25 градусів морозу.

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