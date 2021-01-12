На Львівщині прогнозують до 25 градусів морозу

На Львівщині очікують суттєве похолодання та сніг. Зокрема, температура повітря опуститься до 25 градусів морозу. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

З 13 до 15 січня на Львівщині синоптики прогнозують сніг. 16 та 17 січня опади поступово мають припинитися. На дорогах буде ожеледиця.

Також синоптики попереджають, що з 15 до 17 січня очікується суттєве похолодання. Так, 15 січня впродовж доби буде 6-11° морозу. У суботу, 16 січня, вночі прогнозують 13-18° морозу, місцями до 22° морозу, а вдень – 11-16° морозу. Найхолодніше буде у неділю, 17 січня. У цей день вночі прогнозують 17-22° морозу, місцями до 25° морозу та вдень – 10-15° морозу.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.