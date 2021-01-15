На Львівщині не облаштовуватимуть місць для купання на Водохреща

Цьогоріч через карантинні обмеження на Львівщині не будуть облаштувати місць для купання на Водохреща. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«У зв’язку із карантинними обмеженнями, що діють на території області, заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня 2021 року проводитися не будуть, місця для купання не обладнуватимуться», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цьогоріч у Львові не буде традиційного загальноміського освячення води на свято Богоявлення, яке відзначають 19 січня. Однак мешканці зможуть упродовж дня прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуару.

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Також львів’ян також закликали відмовитися від пірнання в ополонку на Водохреща.

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