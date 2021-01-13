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Львів’ян просять не купатись у водоймах під час Водохреща

Ольга Денисяка

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19 січня християни східного обряду відзначатимуть Водохреща. Для багатьох у цей день вже стало традицією купатися у водоймах і пірнати в ополонку. Через те, що сильний мороз буде лише кілька днів, крига може бути нестійкою. Відтак мерія просить усіх мешканців Львівської МТГ утримуватися від купання та виходу на кригу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За прогнозом синоптиків на Львівщину йде похолодання і на водоймах утвориться крига. З огляду на нестабільну температуру повітря, крига на водоймах може бути нестійкою. Відповідно вихід на кригу є небезпечним, особливо коли водойма глибока.

«Закликаю усіх мешканців Львівської МТГ бути обережними і утриматися від традиційного для багатьох купання чи пірнання в ополонку як на Водохреща, так загалом потягом зимового періоду. Зокрема, уникати виходити на лід на водоймах, де немає відповідно обладнаних безпечних місць. Також закликаю убезпечити і застерегти від цього дітей», – наголосив заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак.

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Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині очікують суттєве похолодання та сніг. Зокрема, температура повітря опуститься до 25 градусів морозу.

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