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МОЗ із поліцією перевірять гірськолижні курорти

Ольга Денисяка

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Представники міністерства охорони здоров’я спільно з поліцією поїдуть перевіряти дотримання карантинних обмежень на гірськолижних курортах. Про це на сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Львівський портал.

 

Ляшко повідомив, що отримує численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та в Львівській області.

Відтак вже з 15 січня в Івано-Франківської області почнуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Нацполіції.

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«Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді  певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки», – заявиви Ляшко.

Нагадаємо, на локдаун Україна пішла від 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

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