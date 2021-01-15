МОЗ із поліцією перевірять гірськолижні курорти

Представники міністерства охорони здоров’я спільно з поліцією поїдуть перевіряти дотримання карантинних обмежень на гірськолижних курортах. Про це на сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Львівський портал.

Ляшко повідомив, що отримує численні повідомлення про роботу, в період карантинних обмежень, ресторанів, барів, розважальних закладів на гірсько-лижних курортах та в Львівській області.

Відтак вже з 15 січня в Івано-Франківської області почнуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах області з залученням Нацполіції.

Реклама партнерів

«Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки», – заявиви Ляшко.

Нагадаємо, на локдаун Україна пішла від 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.