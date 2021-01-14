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Водіїв Львівщини просять повідомляти про нерозчищені дороги на «гарячу лінію»

Вероніка Рой

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Водіїв та мешканців Львівщини просять повідомляти про нерозчищені та непосипані дороги на «гарячу лінію». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На сьогодні на дорогах Львівщини працює понад 53 одиниці спецтехніки

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб дороги місцевого значення були відкритими для проїзду, незважаючи на снігопад. У випадку погіршення погодних умов кількість техніки буде збільшено», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Львівська облдержадміністрація закликає мешканців області та гостей дотримуватися правил дорожнього руху.  У разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг звертайтесь на гарячу лінію області «112».

Нагадаємо, найближчими днями температура повітря на Львівщині знизиться, місцями синоптики прогнозують 15-20 градусів морозу.

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