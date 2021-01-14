Водіїв Львівщини просять повідомляти про нерозчищені дороги на «гарячу лінію»

Водіїв та мешканців Львівщини просять повідомляти про нерозчищені та непосипані дороги на «гарячу лінію». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
На сьогодні на дорогах Львівщини працює понад 53 одиниці спецтехніки
«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб дороги місцевого значення були відкритими для проїзду, незважаючи на снігопад. У випадку погіршення погодних умов кількість техніки буде збільшено», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.
Львівська облдержадміністрація закликає мешканців області та гостей дотримуватися правил дорожнього руху. У разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг звертайтесь на гарячу лінію області «112».
Нагадаємо, найближчими днями температура повітря на Львівщині знизиться, місцями синоптики прогнозують 15-20 градусів морозу.
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Вероніка Рой