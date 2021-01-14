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Відтепер власників бізнесу штрафуватимуть за клієнтів без масок

Юлія Осим

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Від сьогодні, 14 січня, в Україні вступив у дію закон, який передбачає накладання штрафів на власників бізнесу, що займаються обслуговуванням населення, якщо у приміщеннях відвідувачі перебуватимуть без одягнутих захисних масок. Відповідний закон опубліковано в урядовому виданні «Голос України» 13 січня.

 

У разі недотримання встановлених норм власнику бізнесу доведеться сплатити штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 3 400 грн до 5 100 грн.

“За допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину без попередження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовлені самостійно, та/або за відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення) юридична особа, фізична особа — підприємець сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, — йдеться у законі.

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Так само підприємців штрафуватимуть у випадку обслуговування клієнтів їх працівниками, у яких відсутні засоби індивідуального захисту, зокрема, маска або респіратор. Штраф за порушення також становитиме від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів громадян.

Нагадаємо, 8 січня Україна пішла на локдаун. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

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