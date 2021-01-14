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Єдине в Україні шахтобудівне підприємство, розташоване на Львівщині, продадуть з молотка

Юлія Осим

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Фонд державного майна виставив на прозорий приватизаційний аукціон ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» – єдине в Україні підприємство, що займається будівництвом шахт. Торги відбудуться 25 січня 2021 року. Про це повідомляє пресслужба фонду.

 

Стартова ціна становить 11,15 млн грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 24 січня.

Зазначимо, що приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» розташоване у м. Червоноград Львівської області. На сьогодні воно виступає генпідрядником у будівництві шахти №10 «Нововолинська». Окрім основного виду діяльності, підприємство спеціалізується на веденні робіт по будівництву та ремонту об’єктів і комунікацій промислового, житлового та іншого призначення, будівництві та ремонті доріг, наданні транспортних послуг.

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Як відомо, ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» володіє 15 726,8 м² будівель та споруд, що розташовані на земельних ділянках площею 8,99 га у м. Червоноград Львівської області, а також у м. Шацьк Волинської області для обслуговування бази відпочинку.

Раніше Львівський портал писав, що держава заборгувала гірникам майже 175 млн грн із виплати заробітної плати.

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