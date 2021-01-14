Для українців побільшало країн, куди можна подорожувати попри пандемію

Для громадян України побільшало країн, куди можна подорожувати, незважаючи на обмеження через пандемію коронавірусу. На сьогодні це 83 держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

МЗС продовжує працювати над, щоб українці могли подорожувати з дотриманням усіх правил гігієни та норм безпеки.

«Станом на зараз у світі є 83 країни, куди, попри всі обмеження, пов’язані з пандемією, можуть в’їхати громадяни України. Станом на кінець минулого року це було понад 60 країн», – сказав Кулеба.

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Львівський портал писав, у які країни начастіше подорожували львів’яни під час карантину минулоріч.

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