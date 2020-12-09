Стало відомо, в які країни найчастіше подорожували львів’яни під час карантину

61,9% львів’ян не були у відпустках з початку року. Натомість 38,1%, не дивлячись на карантинні обмеження, все ж відпочивали. Про це свідчать результати опитування дослідницької агенції Fama.

Згідно із результатами опитування, з тих, хто вийшов у відпустку:

46% подорожували,

42% займалися хатніми справами,

7% байдикували,

3% займалися різними справами,

2% не можуть точно сказати, чим були зайняті.

Найчастіше львів’яни їздили відпочивати у межах Західної України (Карпати) – 43% опитаних. Ще 28% 28% подорожували Південною Україною (Одеса) та 5% – Східною Україною.

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Поміж іншими країнами найбільш популярними стали поїздки в Туреччину, Єгипет та Польщу.

Дослідження проведено з 26 вересня до 2 жовтня 2020 року Дослідницькою агенцією Fama. Обсяг вибірки складає 800 людей віком від 18 років. Територія проведення – Львівська ОТГ. Максимальна теоретична похибка вибірки з довірчою імовірністю 95% становить 3,5%.

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