Стало відомо, в які країни найчастіше подорожували львів’яни під час карантину

61,9% львів’ян не були у відпустках з початку року. Натомість 38,1%, не дивлячись на карантинні обмеження, все ж відпочивали. Про це свідчать результати опитування дослідницької агенції Fama.
Згідно із результатами опитування, з тих, хто вийшов у відпустку:
- 46% подорожували,
- 42% займалися хатніми справами,
- 7% байдикували,
- 3% займалися різними справами,
- 2% не можуть точно сказати, чим були зайняті.
Найчастіше львів’яни їздили відпочивати у межах Західної України (Карпати) – 43% опитаних. Ще 28% 28% подорожували Південною Україною (Одеса) та 5% – Східною Україною.
Поміж іншими країнами найбільш популярними стали поїздки в Туреччину, Єгипет та Польщу.
Дослідження проведено з 26 вересня до 2 жовтня 2020 року Дослідницькою агенцією Fama. Обсяг вибірки складає 800 людей віком від 18 років. Територія проведення – Львівська ОТГ. Максимальна теоретична похибка вибірки з довірчою імовірністю 95% становить 3,5%.
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Вероніка Рой