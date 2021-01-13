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Відомо, який предмет обрали найбільше учасників пробного ЗНО-2021 на Львівщині

Юлія Осим

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Цьогоріч учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання на Львівщині серед предметів найчастіше обирають англійську мову. Про це повідомив заступник керівника ЛРЦОЯО Андрій Миляник, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Загалом серед усіх учасників, що реєструються у Львівському регіональному центрі, – а це Львівська, Волинська та Рівненська області, на сьогодні найбільш популярним залишається українська мова і література. Також у трійку лідерів входить математика.

Зазначимо, що цього року пробне ЗНО відбувається тільки в один день, тому обрати можна лише один предмет. Натомість минуло річ пробне тестування проходило упродовж двох днів, в перший з яких учасники складали українську мову і літературу, а в другий день – будь-який з решти дозволених навчальних предметів.

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Львівський портал писав про те, як відбувається підготовка та якими є особливості проведення пробного ЗНО-2021 та як і до коли ще можна встигнути зареєструватися.

Також нагадуємо, що реєстрація на основну сесію ЗНО-2021 триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. А основна сесія запланована у період з 21 травня до 15 червня, додаткова з 29 червня до 16 липня.

Про те, яким буде ЗНО у 2021 році, читайте за посиланням.

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