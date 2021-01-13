Цьогоріч на Львівщині 141 вчитель зможе пройти сертифікацію та отримати доплату

18 січня в Україні стартує реєстрація на проходження сертифікації для вчителів молодшої школи. У Львівській області отримати таке підвищення кваліфікації зможе 141 педагогічний працівник. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска, передає кореспондент Львівського порталу.

Сертифікація відбувається другий рік поспіль та прирівнюється до атестації педагогічних працівників. Відтак, кожен вчитель по її проходженні отримує підвищення до оплати праці, починаючи з наступного року.

«Сертифікація має три етапи – це незалежне тестування фахових вмінь вчителів, це їхня самооцінка та огляд їхньої роботи безпосередньо експертами закладів освіти. Свого роду це є спрощеним ЗНО для вчителів», – сказав Олег Паска.

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Реєстрація триватиме до 31 січня включно. Загалом в Україні цього року сертифікацію зможуть пройти близько двох тисяч педагогічних працівників початкових класів.

Нагадаємо, минулого року участь у ЗНО для вчителів початкових класів взяли 1 552 особи. Серед них – 62 педагоги зі Львівщини.

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