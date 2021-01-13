Нарколабораторція у львівському виші: справу передали до суду

До суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які налагодили мережу з виготовлення «метадону» у Львівському ветуніверситеті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Досудовим розслідуванням слідчих встановлено, що троє львів’ян та уродженець Кривого Рогу (серед них: власник кальян-бару (організатор), працівники цього бару (фасувальник та розповсюджувач) та особа, яка виготовляла наркотичний засіб – завідувач лабораторії одного з львівських вишів) збували «метадон» через кальян-бар у Львові та спеціально створений Інтернет-магазин, надсилаючи наркотики поштою по всій Україні за попередньою передоплатою.

Раніше під час передачі чергової партії виготовленої продукції 35-річного організатора та трьох учасників угрупування (віком від 21 до 36 років) затримали та вилучили у них 1,2 кг «метадону».

Реклама партнерів

Загалом задокументовано причетність обвинувачених до 25-ти епізодів незаконного виробництва наркотичних засобів загальною вагою понад 4,5 кг, вартість якого на «чорному ринку» становить близько 2,7 млн грн.

Максимальне покарання, яке загрожує учасникам злочинної групи – позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Львівський портал, 31 серпня 2020 року, правоохоронці викрили групу осіб, що організували нарколабораторію у львівському вищому навчальному закладі. Злочинне угрупування займалося виготовленням та збутом наркотичної речовини метадон.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.