Мешканець Бродівщини хотів відкупитись хабарем за незаконну порубку у національному парку

Ще у березні минулого року поліцейські виявили мешканця с. Боратин Бродівського району під час незаконної вирубки дерев на території природно-заповідного фонду. Аби правоохоронці не складали на нього протокол, чоловік запропонував хабар у розмірі 500 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Прокурорами встановлено, що лісова охорона Національного природного парку «Північне Поділля» виявила на території чоловіка, який у вечірній час завантажував зрізану деревину в кузов авто. Після прибуття на місце події поліцейських 49-річний обвинувачений запропонував їм хабар, бо не хотів, щоб на нього складали протокол за незаконну порубку.

Досудове розслідування завершено. Відповідно до ч.3 ст.246 та ч.1 ст.369 ККУ правопорушнику загрожує позбавлення волі терміном до 5 років.

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Нагадаємо, за незаконну вирубку ялинок на Львівщині оштрафували майже 50 осіб.

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