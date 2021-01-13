ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Бродівщини хотів відкупитись хабарем за незаконну порубку у національному парку

Юлія Осим

|

Ще у березні минулого року поліцейські виявили мешканця с. Боратин Бродівського району під час незаконної вирубки дерев на території природно-заповідного фонду. Аби правоохоронці не складали на нього протокол, чоловік запропонував хабар у розмірі 500 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

 

Прокурорами встановлено, що лісова охорона Національного природного парку «Північне Поділля» виявила на території чоловіка, який у вечірній час завантажував зрізану деревину в кузов авто. Після прибуття на місце події поліцейських 49-річний обвинувачений запропонував їм хабар, бо не хотів, щоб на нього складали протокол за незаконну порубку.

Досудове розслідування завершено. Відповідно до ч.3 ст.246 та ч.1 ст.369 ККУ правопорушнику загрожує позбавлення волі терміном до 5 років.

Реклама партнерів

 

Нагадаємо, за незаконну вирубку ялинок на Львівщині оштрафували майже 50 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...